Inter anuncia saída do técnico Mano Menezes

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Mano Menezes não é mais o técnico do Inter. Ele foi despedido um dia depois de a equipe empatar sem gols o Palmeiras.

O clube gaúcho anunciou a saída na noite de hoje em comunicado. O Inter não divulgou se ele foi demitido ou se demitiu.

Braço-direito de Mano, o auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo, segundo informou o Inter.

O técnico comandava a equipe desde abril do ano passado. Ele sucedeu Alexander Medina e alternou entre momentos bons e ruins na trajetória pelo clube de Porto Alegre.

Na temporada passada, o técnico levou o Inter até o 2° lugar do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, amargou tropeços que culminaram, por exemplo, na eliminação para o Melgar ainda nas quartas de final da Sul-Americana.

No Campeonato Gaúcho deste ano, Mano caiu na semifinal para o Caxias e viu o Grêmio ser campeão pela 6ª vez consecutiva. Já na Libertadores, o Inter está vivo e vai encarar o River Plate nas oitavas de final.

A equipe ocupa a 11ª posição do Brasileirão com 22 pontos em 15 partidas. No atual torneio, são três jogos sem vitória.

VEJA O COMUNICADO DO INTER

"O Sport Club Internacional comunica a saída do técnico Mano Menezes. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo.

Anunciado em abril do ano passado, Mano esteve no cargo por mais de um ano. Na temporada 2022, comandou o time em uma campanha sólida dentro do Campeonato Brasileiro, disputando o título da competição e terminando com a melhor campanha do Inter nos pontos corridos, com 73 pontos. Também com Mano, o Colorado passou 325 dias sem derrota no Beira-Rio, com 27 partidas e 20 vitórias. Série interrompida no mês de maio.

O clube agradece aos profissionais pela dedicação, empenho e trabalho realizado durante o período, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras."