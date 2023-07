Atlético-MG empata com Goiás no Brasileirão e amplia seca com Felipão

Na 1ª etapa, mais luta do que jogo: os atletas das duas equipes abusaram da força e deram trabalho ao árbitro Raphael Claus. No pouco tempo de bola rolando, os mandantes exploraram a velocidade pelas pontas e causaram mais perigo aos comandados de Felipão.

Os times voltam a jogar no fim de semana longe de casa. O Goiás vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no domingo, enquanto o Atlético-MG, um dia antes, joga contra o Grêmio em Porto Alegre.

O resultado deixou os goianos com 12 pontos e dentro da zona do rebaixamento — já são quatro jogos seguidos sem vitória no torneio.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Goiás e Atlético-MG fizeram um jogo bastante truncado no Hailé Pinheiro, empataram por 0 a 0 em jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e não conseguiram interromper uma série de tropeços.

