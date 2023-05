Inscrições para o Bolsa Atleta vão até dia 31 no Amazonas

Aos candidatos residentes no interior do estado do Amazonas, a inscrição poderá ser feita pelo e-mail: [email protected] .

Manaus/AM - Os atletas e paratletas do Amazonas, interessados em concorrer ao Edital do Bolsa Esporte Estadual 2023, têm até o dia 31 de maio para realizar a sua inscrição na sede da Vila Olímpica de Manaus, na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro.

