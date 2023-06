Inscrições para o Bolsa Atleta acabam em menos de 10 dias no Amazonas

Manaus/AM - Acaba no próximo dia 15 o prazo para os atletas e paratletas do Amazonas interessados em concorrer ao Edital do Bolsa Esporte Estadual 2023. Os interessados devem realizar a sua inscrição na sede da Vila Olímpica de Manaus, na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro.

Lançado pelo governador Wilson Lima, no último dia 25 de abril, o patrocínio desportivo pagará 182 bolsas que variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais.

Aos atletas e paratletas de categoria de base serão destinados 107 patrocínios desportivos de R$ 400 mensais. Já para atletas e paratletas de alto rendimento, que disputam competições nacionais e internacionais, serão 65 patrocínios de R$ 1 mil mensais. E, aos atletas e paratletas de categoria olímpica/paralímpica, serão 10 patrocínios no valor de R$ 3 mil mensais.

Aos candidatos residentes no interior do estado do Amazonas, a inscrição poderá ser feita pelo e-mail: [email protected].