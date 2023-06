Advogada de Marinho notifica Flamengo para reintegração imediata ao grupo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A advogada do atacante Marinho pediu a reintegração imediata do jogador ao Flamengo. Ele está afastado há cerca de duas semanas.

A advogada Mariju Maciel, que representa o jogador, notificou o Flamengo para que seja feita a reintegração imediata do atleta aos treinos com o elenco.

Em nota, o estafe do jogador disse entender que o clube não pode desvalorizar o patrimônio desta maneira.

"Portanto, o jogador cumprirá seu contrato até que seja definido o seu futuro", diz o comunicado.

A medida foi tomada pela diretoria do Flamengo por questões disciplinares. Marinho foi multado e afastado do cronograma de treinos da equipe principal por período indeterminado.

A notícia sobre o afastamento foi divulgada pelo clube apenas no último dia 29.

O atacante relatou dores musculares e se recusou a viajar para o Chile, onde o Flamengo enfrentou o Ñublense, no último dia 24, pela Libertadores. Outros jogadores com quadros similares integraram a delegação.

Marinho está em conversas com o São Paulo, mas os valores do salário travam as negociações.

A reportagem procurou o Flamengo e a assessoria do clube afirmou que não há nenhum novo posicionamento sobre o caso.

