Inglaterra vence Ucrânia com Kane e Saka pelas Eliminatórias da Eurocopa

Gols: Harry Kane, aos 36 minutos do primeiro tempo (ING); Saka, aos 39 minutos do primeiro tempo (ING)

Na homenagem, 4.500 bandeirinhas ucranianas foram disponibilizadas nos assentos do setor visitante do estádio de Wembley.

Jogadores das duas equipes posaram para fotos com uma bandeira da Ucrânia com a palavra "peace" (paz, em inglês).

Kane também participou da jogada do golaço de Saka três minutos depois. Saka deu muito trabalho aos ucranianos com sua velocidade pelo lado direito. O jovem de 21 anos teve outras oportunidades de gol no segundo tempo, mas não aproveitou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra venceu a Ucrânia por 2 a 0, neste domingo (26), em Wembley (ING), pela segunda rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

