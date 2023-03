CR7 brilha, amplia marcas e Portugal goleia Luxemburgo nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção de Portugal fez valer o favoritismo e contou com o brilho do interminável Cristiano Ronaldo para golear Luxemburgo por 6 a 0 e se isolar na liderança do Grupo J das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Cristiano Ronaldo, duas vezes, João Félix, Bernardo Silva, Otávio e Rafael Leão marcaram os gols da vitória.

Os portugueses se aproveitaram dos lançamentos em profundidade para vencer o ferrolho adversário e abrir boa vantagem no início do confronto.

Abrindo vantagem em seus recordes, CR7 foi o astro da partida no Stade de Luxembourg.

No Grupo J, os lusitanos se isolam na liderança após chegarem a seis pontos. Luxemburgo ocupa o quinto lugar, com um ponto.

As duas seleções voltam a campo pelas Eliminatórias no dia 17 de junho, quando os portugueses recebem a Bósnia e Luxemburgo encara Liechtenstein no duelo dos últimos colocados.

CR7 DÁ VOLUME AOS SEUS RECORDES NA VITÓRIA PORTUGUESA

Como de praxe há mais de uma década, Cristiano Ronaldo foi a estrela de Portugal ao ampliar duas marcas que já eram suas, além de distribuir dribles em campo e chamar o jogo para si.

Jogador com mais gols e partidas por seleções na história, o craque incessante soma agora 121 redes balançadas e 198 confrontos por Portugal. Se a velocidade e vigor físico não são os mesmos, o posicionamento e o poder de finalização o ajudaram a brilhar em Luxemburgo.

A seleção portuguesa abusou dos cruzamentos e lançamentos nas costas da fechada zaga luxemburguesa, que levaram a equipe aos três primeiros gols - e também ao quinto.

Luxemburgo nada pôde fazer em campo: a seleção que mais gols sofreu gols de CR7 - 11 vezes - foi pressionada pela marcação de Portugal desde o campo de defesa, e rapidamente viu os adversários abrirem uma ampla e irreversível vantagem.

LUXEMBURGO

Anthony Moris; Jans, Martins (Bohnert), Chanot e Mica Pinto; Gerson (Carlson), Martins Pereira (Sebastien Thill), Sinani (Olesen) e Leandro Barreiro; Thill (Sanches) e Gerson Rodrigues. T.: Luc Holtz.

PORGUGAL

Rui Patrício; Dalot, Antonio Silva, Rúben Dias, Luís Hélio Pereira e Nuno Mendes; Bernardo Silva (Ruben Neves), João Palhinha (Diogo Jota) e Bruno Fernandes (Rafael Leão); Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos) e João Félix (Otávio).

T.: Roberto Martínez.

Local: Stade de Luxembourg, na cidade de Luxemburgo (Luxemburgo)

Data e hora: 26 de março de 2023, às 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Radu Petrescu (ROM)

Gols: Cristiano Ronaldo (POR), aos 9 e aos 31 minutos, João Félix (POR), aos 15, e Bernardo Silva, aos 18 minutos do 1º tempo; Otávio (POR), aos 31, e Rafael Leão, aos 42 do 2º tempo

Cartões amarelos: Martins (LUX), Thill (LUX), Martins Pereira (LUX) e Barreiro (LUX); Cristiano Ronaldo (POR)