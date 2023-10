Inglaterra derrota Itália de virada em Wembley, pela Eurocopa

Londres/Inglaterra - Em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa, 8ª rodada, as seleções da Inglaterra e Itália foram a campo no gramado do Wembley nesta terça-feira, 17, quando a Inglaterra se classificou com vitória - de virada - pelo placar de 3 a 1.

A itália saiu na frente e marcou o gol que abriu o placar em finalização de Gianluca Scamacca, de dentro da área, aos 14 minutos do primeiro tempo. A seleção inglesa conseguiu o empate, ainda aos 30 minutos da etapa inicial, em cobrança de pênalti convertida em gol por Harry Kane, e a etapa inicial terminou com o placar de Inglaterra 1 x 1 Itália.

No 2º tempo, a Inglaterra conseguiu virar aos 11 minutos, em jogada de Marcus Rashford, que marcou de dentro da área. O jogo prosseguiu e as emoções aumentaram quando, aos 31 minutos da etapa final, Harry Kane marcou o terceiro gol da Inglaterra e o seu 2º na partida. Placar final: Inglaterra 3 x 1 Itália.

A inglaterra se classificou com 16 pontos e é a primeira colocada do grupo C. Enquanto a Itália, com 10 pontos, está em 2º lugar no grupo.