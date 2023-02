Incêndios florestais provocam suspensão de jogos de futebol no Chile

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) do Chile comunicou nesta terça-feira (7), através de suas redes sociais, que dois jogos da quarta rodada do Campeonato Chile foram suspensos por conta dos incêndios florestais que atingem o país.

