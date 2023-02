Desempenho do Real Madrid sem trio titular dá esperanças ao Flamengo

SÃO PAULO/SP - Amanhã o Real Madrid estreia no Mundial de Clubes contra o Al Ahly, às 16h de Brasília, e para essa partida não terá à disposição o goleiro Courtois, Karim Benzema e Éder Militão: o trio sofreu lesões musculares e não foi relacionado para o duelo em Rabat.

Segundo o clube, eles ainda serão avaliados e, conforme os resultados dos exames, poderão viajar ou não para a disputa do Mundial.

Como o Real Madrid se saiu sem o trio

Courtois: Levando em consideração a última e a atual temporada, o goleiro ficou fora dez jogos devido a lesões, e dessas dessas partidas, o Real foi batido somente em duas ocasiões: no dérbi de Madri diante do Atlético em maio de 2022; e no último jogo da equipe quando o belga sentiu a virilha durante o aquecimento. A partida terminou em 1 a 0 com gol contra de Nacho. Em todas as ocasiões, o substituto foi o ucraniano Andriy Lunin. Em outra oportunidade onde Courtois foi poupado, o reserva pegou um pênalti contra o Cádiz.

Éder Militão: No mesmo período, o zagueiro de 25 anos perdeu apenas quatro jogos por lesão, e nessas ocasiões o Real sofreu apenas uma derrota: 1 a 0 diante do Mallorca na última quinta-feira (2), com gol contra de Nacho, justamente o substituto do brasileiro.

Benzema: As ausências por lesão do artilheiro do último Campeonato Espanhol foram mais sentidas, já que além de perder 13 jogos por questões físicas, o desempenho dos Merengues sem Benzema foi irregular: quatro derrotas e três empates.

Defesa vai bem, Benzema faz falta

Enquanto as ausências de Courtois e Militão foram razoavelmente bem supridas, não ter o atual vencedor do prêmio Bola de Ouro fez falta aos Merengues, sobretudo nos clássicos e jogos mais decisivos. A promessa ucraniana Andriy Lunin foi bem na maioria dos jogos sem o goleiro titular, e na zaga, Carlo Ancelotti tem Rudiger e Alaba para suprir uma eventual ausência de Militão.

Mesmo que o Real tenha peças como Rodrygo, Asensio e Vini Jr. para o ataque, nenhum desses nomes desempenha a função de Benzema com a qualidade do francês.

O que esperar numa eventual final contra o Fla

Sem Courtois, o Real Madrid perde um componente importante nas disputas por pênaltis, além das defesas em chutes de fora da área, que é a especialidade de jogadores como Arrascaeta e Éverton Ribeiro, além de Gabigol nas penalidades. Isso sem falar na atuação do belga em jogos decisivos, como na final da última Champions League, contra o Liverpool.

A ausência de Militão poderá ser sentida nos duelos aéreos com Pedro: além de ser mais alto que Alaba e Nacho, o ex-são-paulino se destaca na impulsão e poderia dificultar a movimentação do camisa 9 Rubro-Negro.

Não ter Benzema entre os 11 iniciais interfere diretamente na ofensividade equipe, já que além do poder de finalização, Benzema contribui com pivôs e assistências para os meias e pontas. Apesar de não ser um centroavante de grande mobilidade, o francês é inteligente para jogadas que envolvam aproximação com os companheiros. Além disso, na disputa física com David Luiz e Léo Pereira, Benzema traria mais dificuldades aos flamenguistas.