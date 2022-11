Imprensa estrangeira chama golaço de Casemiro de 'pérola' e 'genialidade'

"Acabou! O Brasil se classifica às oitavas de final com vitória no fim"

- Twitter oficial da Copa do Mundo do Qatar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória da seleção brasileira por 1 a 0 sobre a Suíça repercutiu na imprensa mundial. O grande destaque foi o volante Casemiro, autor do gol que garantiu a segunda vitória no Qatar e a vaga nas oitavas de final.

