Em pontas opostas, Inglaterra e País de Gales disputam vaga nas oitavas da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra e o País de Gales se enfrentam nesta terça-feira (29) em clima de decisão no Grupo B da Copa do Qatar. O jogo no Ahmad Bin Ali, em Al-Rayann, às 16h (de Brasília), é válido pela terceira e última rodada da fase de grupos.

A Inglaterra teve uma estreia enérgica, goleando o Irã por 6 a 2. No entanto, empatou sem gols contra os Estados Unidos no jogo seguinte, e ficou na liderança com quatro pontos.

Os ingleses precisam vencer ou empatar a partida para garantir a classificação.

O País de Gales, por sua vez, ainda busca sua primeira vitória na Copa, após ter arrancado um empate por 1 a 1 contra a seleção norte-americana, na primeira rodada, e perdido por 2 a 0 para o Irã, na segunda.

Os galeses precisam de um bom desempenho para manter vivo o sonho de ir às oitavas. A seleção galesa precisa vencer a partida para empatar em pontos com o rival britânico, contando com o saldo de gols como primeiro critério de desempate.

Caso o outro jogo da rodada termine sem ganhadores, os galeses também vão empatar com o Irã, atualmente com três pontos.

Em caso de empate ou derrota com os ingleses, o País de Gales verá sua primeira atuação na Copa em 64 anos terminar na fase de grupos.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (28), o técnico galês Robert Page afirmou que a equipe vem sendo criticada “com razão”, mas afirmou que a Inglaterra pode ser derrotada.

“Este torneio nos mostrou que todo time pode ser vencido. Então, com certeza, a Inglaterra pode ser derrotada”, afirmou o treinador. “Qualquer time que eles colocarem em campo será um desafio para nós. Mas queremos mostrar que não estamos aqui apenas para fazer exibições decepcionantes."

Para a partida desta terça-feira, Page poderá contar com o volante Joe Allen, recuperado de lesão no joelho. Por outro lado, o goleiro Wayne Hennessey foi expulso na partida anterior, e cumpre suspensão automática.

Assim, a seleção galesa pode ir a campo com: Ward; Mepham, Rodon e Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson e Williams; Gareth Bale e Moore.

Do lado inglês, a expectativa é a de um confronto desafiador. "Sabemos que eles parecem ter uma motivação adicional para jogar contra a Inglaterra, pelo que eles têm dito. Temos que nos preparar para todas essas coisas, mas precisamos nos concentrar em jogar bem, que é a chave", afirmou o técnico Gareth Southgate nesta segunda-feira.

O técnico também indicou que pode fazer alterações no time, e confirmou que o astro Harry Kane está bem para a partida -ele causa preocupações após aparecer com o pé inchado.

O único desfalque entre os ingleses deve ser o defensor Ben White, ausente no último treino por indisposição. Em compensação, James Maddison, que ficou fora dos primeiros jogos, deve estar à disposição.

Com a possibilidade de fazer alterações no time inicial, a Inglaterra deve começar a disputa com com: Pickford; Trippier, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Henderson (Bellingham) e Grealish (Mount); Saka (Phil Foden), Kane e Rashford.

Estádio: Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) desta terça-feira (29)

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

VAR: Marco Friz (Alemanha)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+