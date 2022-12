Imprensa da Bélgica destaca gols perdidos de Lukaku e fim da geração de ouro

O jornal também define a eliminação como o fim da atual geração belga. "Infelizmente, nós, belgas, também nos tornamos sonhadores. Sonhamos no Qatar com uma última proeza da geração de ouro. Em vão."

A Gazet van Antwerpen também destacou os gols perdidos da equipe belga, principalmente a bola na trave no chute de Lukaku, no segundo tempo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar foi encarada como uma grande decepção pela imprensa europeia. Os principais jornais belgas centraram suas críticas nos gols perdidos pelo atacante Romero Lukaku. Também adotaram o discurso do fim de uma geração.

