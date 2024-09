Igor Jesus faz dois, Botafogo vence Fortaleza e retoma ponta do Brasileirão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo embolou ainda mais o Campeonato Brasileiro. A equipe de Artur Jorge venceu o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado (31), no estádio Nilton Santos, e ultrapassou os cearenses na liderança da tabela. Igor Jesus marcou os dois gols da partida: primeiro, em golaço após lançamento de Alexander Barboza, e depois nos acréscimos após contra-ataque fulminante do velho-novo líder do torneio.

Com o resultado, os cariocas subiram aos 50 pontos e deixaram os comandados de Juan Pablo Vojvoda — que têm um jogo a menos — com 48. Palmeiras, Flamengo e São Paulo completam o top 5 e ainda jogam na rodada.

Os times terão mais de uma semana inteira de descanso, já que a data Fifa vai paralisar o calendário sul-americano. O Botafogo, no sábado (14), recebe o Corinthians, enquanto o Fortaleza, três dias antes, encara o Inter em jogo atrasado — ambos os compromissos são do Brasileirão.

O JOGO

O 1° tempo demorou para engrenar e teve o Botafogo dominante. A equipe de Artur Jorge perdeu Cuiabano em três minutos, mas passou a conectar ataques rápidos ao longo dos 45 minutos e pecou pela pontaria diante de uma defesa organizada: apenas dois dos 12 chutes foram na direção da meta defendida por João Ricardo, que acabou bem protegido e não precisou operar nenhum milagre em meio à blitz.

Na etapa final, a pressão aumentou, e Igor Jesus foi o responsável por fazer o Nilton Santos explodir pouco depois de ter um gol invalidado por impedimento: o atacante recebeu lindo lançamento de Alexander Barboza, dominou no peito e estufou as redes dos visitantes já na casa dos 27 minutos. Ele ainda marcou no início dos acréscimos ao completar contra-ataque iniciado por Tiquinho Soares.

GOLS E DESTAQUES

O Botafogo iniciou a partida perdendo um de seus grandes destaques: Cuiabano. O lateral-esquerdo, que era dúvida diante de lesão no ombro, sentiu a coxa direita ao afastar um lançamento ainda na casa dos três minutos e, imediatamente, deu lugar a Marçal. O camisa 66 caiu no choro em meio ao novo problema e precisou ser consolado pelos companheiros.

Os cariocas ensaiaram um sufoco apostando em jogadas de velocidade, mas viram os visitantes neutralizarem a pressão com organização defensiva e diminuição de espaços. Nas poucas investidas com a bola no pé, o Fortaleza provou do próprio veneno e parou em uma zaga botafoguense que mostrou estar atenta.

O primeiro lance de grande susto do jogo ocorreu aos 20 minutos, quando Almada furou um rebote de escanteio e gerou contra-ataque para o rival: Pochettino arrancou do campo de defesa e tentou acionar Breno Lopes — um desvio providencial de Marçal, no entanto, fez com que o goleiro John afastasse o perigo antes da chegada do atacante.

Aos poucos, os donos da casa mostraram capacidade para furar o sistema de Vojvoda: primeiro, Luiz Henrique e Almada tabelaram e pararam em Bruno Pacheco. O lance continuou e caiu nos pés de Savarino, que cruzou com maestria para Igor Jesus, livre dentro da área, desperdiçar o cabeceio. O Fortaleza respondeu com Brítez, em chute de fora da área que acabou desviado.

Em meio à blitz carioca, os visitantes usaram quase todos os artifícios para proteger a meta de João Ricardo dentro da área: aos 37 minutos, Cardona desviou chute de Savarino com a barriga, e Sasha usou a cabeça para bloquear finalização de Marlon Freitas — na segunda tentativa, aliás, Flávio Rodrigues de Souza chegou a marcar pênalti, mas corrigiu a marcação no VAR.

O Botafogo começou voltou dos vestiários em ritmo frenético e teve um Luiz Henrique, agora, mais agudo: o atacante da seleção brasileira errou o alvo em chute de fora da área ainda nos segundos iniciais do 2° tempo e, pouco depois, forçou boa defesa de João Ricardo em nova tentativa de média distância.

A pressão dos mandantes resultou em bola na rede após cabeçada de Igor Jesus aos 14 minutos. O problema é que Marçal, autor o que seria assistência do lance, estava impedido quando recebeu o passe na ponta esquerda. Bruno Boschilia levantou a bandeira enquanto o atacante comemorava e acabou corroborado pelo VAR.

O quase gol gerou reação imediata de Vojvoda, que fez duas mudanças em seu time acionando o ponta Pikachu e o volante Pedro Augusto. Artur Jorge respondeu as restantes quatro mudanças em menos de dez minutos: Tchê Tchê, Tiquinho Soares, Matheus Martins e Danilo Barbosa entraram nos lugares de Mateo Ponte, Luiz Henrique, Savarino e Gregore.

O Botafogo, finalmente, chegou ao gol aos 27 minutos em lance que começou dos pés do zagueiro Alexander Barboza. O argentino, ainda do campo de defesa, deu lançamento digno do ídolo Gerson para Igor Jesus, que dominou no peito, fuzilou João Ricardo na entrada da área e, desta vez, saiu para o abraço sem ser interrompido pela arbitragem: 1 a 0 e explosão no Nilton Santos.

O centroavante da equipe carioca esfriou qualquer esboço de reação do Fortaleza já depois do 45 minutos: em contra-ataque iniciado por Tiquinho Soares, Igor Jesus recebeu de Marlon Freitas, invadiu a área e deslocou João Ricardo: 2 a 0 e festa botafoguense completa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2x0 FORTALEZA

BOTAFOGO

John; Mateo Ponte (Tchê Tchê), Bastos, Alexander Barboza e Guiabano (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Almada; Savarino (Matheus Martins), Luiz Henrique (Tiquinho Soares) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

FORTALEZA

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Felipe Jonatan) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Kervin Andrade), Hércules (Pedro Augusto) e Pochettino (Emmanuel Martínez); Breno Lopes, Moisés (Yago Pikachu) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Bruno Boschilia e Danilo Ricardo Simon Manis

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Gregore, Bastos, Marçal (BOT); Cardona, Hércules, Pedro Augusto (FOR)

Cartões vermelhos: não houve

Público: 32.564

Gols: Igor Jesus (BOT), aos 27 min do 2° tempo e aos 45 min do 2° tempo