Hotel onde Messi mora em Paris é alvo de assalto e tem quartos invadidos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Local de moradia temporária de Lionel Messi, o hotel Le Royal Monceau, um dos mais luxuosos de Paris, foi alvo de um assalto e teve quartos invadidos nesta semana. As informações são do The Sun, que afirma que o crime ocorreu na última quarta-feira (29).

De acordo com o veículo, um grupo mascarado entrou no imóvel por uma varanda destrancada na parte superior do prédio, um andar acima de onde o argentino do PSG vive -um quarto com diária avaliada em 17 mil libras (cerca de R$ 125 mil).

Ao menos quatro suítes foram atingidas, e artigos de luxo sofreram furtos -o espaço do jogador, no entanto, não teve qualquer tipo de dano. O Le Royal, que é administrado por um dos patrocinadores da equipe francesa, afirmou que o caso está sob "investigação".

A invasão se deu mesmo com o reforço na segurança. Desde agosto, quando Messi chegou ao PSG e se instalou no hotel, há um esquema fixo para blindar o astro e evitar transtornos aos outros clientes.

"Claramente houve uma violação de segurança muito séria e ela está sendo investigada. Há evidências que sugerem que uma gangue experiente foi a responsável", disse um policial ao jornal.

O atacante, no entanto, não deve ficar por muito tempo no imóvel. Ele, ainda segundo o The Sun, já assinou um contrato para adquirir uma casa ao seu estilo e está prestes a se mudar.