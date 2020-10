Hospital diz que Raniel passará por drenagem cirúrgica de hematoma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, informou na noite deste domingo (4) que Raniel, atacante do Santos, será submetido a uma drenagem cirúrgica de um hematoma extenso.

Ele foi internado no sábado (3) em Goiânia com uma trombose venosa profunda na perna direita; neste domingo, foi transferido ao hospital paulista com quadro de dor, edema e impotência funcional na perna direita.

O jogador está sob os cuidados do médico Fabio Luiz Novi, que trabalha no Santos, e do especialista André E. V. Estenssoro. A nota do Hospital Sírio-Libanês foi assinada pelo diretor de governança clínica Fernando Ganem.

O Santos destacou que tem prestado toda a assistência necessária ao jogador e fará atualizações sobre a situação. Raniel entrou em campo pela última vez na quinta-feira, quando o clube venceu o Olimpia-PAR por 3 a 2 pela Copa Libertadores.

Estudos mostram que a trombose pode ser consequência do diagnóstico da covid-19, doença que Raniel tratou e da qual se recuperou recentemente. Há outro agravante: o excesso de viagens da delegação santista no último mês.