Higo Magalhães fala sobre vitória contra o Náutico na Arena

Manaus/AM - Ao vencer, de virada, o Náutico na noite dessa terça-feira (2), na Arena da Amazônia, pela primeira rodada da Série C do Brasileirão, o técnico do Manaus FC falou do ritmo do time e da expectativa para as próximas partidas.

Aos jornalistas Lucas Queiroz e Matheus Pereira, Higo reconheceu a força do adversário. “Vencemos um grande adversário, que é apontado ao acesso, com muita qualidade de jogo, treinador experiente. Tenho certeza absoluta que isso potencializa nosso grupo, nosso trabalho. É entender também que foi somente uma vitória, tem muito caminho pela frente, mais 18 partidas até a outra fase. E assim nós vamos, com muita humildade, pés no chão”, disse o professor.

Com o feito, o Gavião somou seus primeiros três pontos na terceira divisão nacional. E uma das fórmulas para a virada, segundo o treinador, veio da torcida. “O torcedor entendeu, quando precisamos de uma energia da arquibancada, nós tivemos. Isso o torcedor pode ter certeza, entraremos sabendo das dificuldades, mas em momento nenhum vamos negociar o jogo”, disse.