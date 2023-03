Herói, goleiro da Portuguesa cogitou deixar futebol após câncer do filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Carlos Thomazella foi o herói da permanência da Portuguesa na elite do Campeonato Paulista. O episódio ocorreu quase oito meses depois de sua maior conquista fora de campo: a última quimioterapia de seu filho, Gustavo.

Thomazella chegou a pensar em pausar a carreira depois de descobrir que o filho de três anos tinha linfoma de Burkitt -um tipo raro de câncer no intestino. O tumor tinha o tamanho de um pêssego.

O diagnóstico aconteceu em novembro de 2021 e veio apenas na mesa cirúrgica. O menino estava sofrendo com dores na barriga e precisou ser submetido a um procedimento de emergência.

Gustavo ficou 22 dias internado, sendo 12 deles na UTI, e realizou quimioterapia após a cirurgia.

Thomazella estava de férias na época da internação.

Com o retorno ao trabalho, ele quase deixou o futebol para se dedicar inteiramente aos cuidados com o filho. A reapresentação à Portuguesa estava marcada para o início de dezembro.

Ele, então, decidiu continuar a carreira após ter uma conversa com a esposa, Natália, e com o clube. A mulher largou o trabalho e a diretoria da Portuguesa foi flexível diante da situação, permitindo que ele se ausentasse de treinos quando preciso.

O goleiro afirmou que chegou a jogar em partidas consecutivas sem voltar para casa. Quando não estava com o filho, ele estava treinando ou atuando pela Portuguesa.

Eu fui para dois, três jogos sem voltar para casa. Saía do jogo e ia para o hospital, dormia do lado dele, na cadeira, no outro dia ia treinar, voltava. Às vezes eu chegava parecendo um 'zumbi' no treino, o pessoal me liberava, entendia que eu precisava descansar e estar bem para os jogos", contou Thomazella, na edição do programa Os Donos da Bola, da Band, nesta segunda-feira (6).

TÍTULO

Thomazella seguiu jogando e foi eleito o melhor goleiro do Paulista A2 na campanha do título da Portuguesa em 2022. Ele atuou em 20 dos 21 jogos da equipe no torneio, terminando com apenas sete gols sofridos na edição.

Sua maior conquista do ano aconteceu poucos meses depois, quando Gustavo fez a sua última quimioterapia, em julho.

Com o filho recuperado e podendo voltar a focar 100% no futebol, o goleiro de 32 anos terminou como o salvador da Portuguesa no Paulistão 2023.

Ele protagonizou duas defesas fundamentais na vitória sobre o Mirassol, sendo eleito o craque da partida que definiu a permanência da equipe.