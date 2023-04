Hérnia tira Cargnin, medalhista olímpico, do Mundial de Judô

A seleção já tinha a ausência de Mayra Aguiar, que optou por ficar fora do Mundial para se recuperar de pequenas lesões e focar no segundo semestre. Sem ela, a equipe já vai com uma atleta a menos do que o permitido para a competição.

De acordo com a CBJ, Cargnin tem um quadro de dor lombar aguda, que não melhorou com o tratamento conservador. Daí a necessidade de cirurgia.

