Hamilton rebate crítica de consultor da Red Bull

Antes, Marko foi questionado sobre como ele acha que Hamilton estava se sentindo ao levar uma volta de Max Verstappen no GP da Emilia-Romagna, no último fim de semana.

O heptacampeão postou uma foto no Instagram com a legenda: "Trabalhando na minha obra-prima. Serei eu quem decide quando acaba".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton rebateu a declaração do consultor da Red Bull, Helmut Marko, que sugeriu que o piloto da Mercedes deveria ter se aposentado no ano passado. O britânico disse que apenas ele decidirá quando será hora de deixar a Fórmula 1.

