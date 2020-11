Hamilton lidera treino interrompido por batida e cachorro no Bahrein

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton liderou a sessão de treinos livres mais representativa do GP do Bahrein, já que é a única que é realizada já de noite, assim como a classificação e a corrida. O inglês fez o tempo de 1min28s971, e foi 347 milésimos mais veloz que o segundo colocado, Max Verstappen, da Red Bull. O holandês liderou a maior parte da sessão de 1h30, mas Hamilton tomou o primeiro tempo com menos de 15 minutos para o fim. Valtteri Bottas foi o terceiro colocado.

A sessão foi interrompida duas vezes seguidas. A primeira foi devido a um acidente de Alex Albon, que perdeu o controle quando estava fazendo sua simulação de classificação e deu uma escapada. Ele chegou a passar pelo centro médico, mas confirmou que está bem. E, logo que os pilotos estavam se preparando para voltar à pista, um cachorro entrou no circuito. Com isso, a sessão acabou sendo encurtada já que, nos treinos livres, quando há uma bandeira vermelha, o cronômetro segue correndo.

Sebastian Vettel divertiu-se com o lance do cachorro, primeiro cantando "Who Let the Dogs Out?" (Quem deixou os cachorros saírem), do grupo Baha Men, e depois comentou com seu engenheiro que, "se soubesse que eles deixariam os cachorros entrarem na pista, traria o meu. Mas ele teria que ficar em quarentena, né?"

Quem está sempre acompanhado do cachorro nas corridas é Hamilton, que se preocupou quando foi avisado pelo engenheiro que havia um animal na pista. "Espero que não seja o Roscoe!"

Quando os pilotos estiveram na pista, o foco foi na compreensão dos pneus, que são um degrau mais macios do que os usados ano passado no Bahrein. Isso gerou dificuldades para os pilotos, já que os pneus macios estavam se desgastando rapidamente. Então é bem provável que os carros mais rápidos tentem fazer o Q2 com os médios para evitar usar o composto vermelho na corrida.

Depois de liderar com folga a primeira sessão, Lewis Hamilton passou grande parte do treino em último, já que estava focando nos testes com os pneus de 2021. Apenas com 20 minutos para o fim, o campeão antecipado da temporada fez um tempo mais representativo, logo colocando sua Mercedes em sexto lugar, ainda que só a dois décimos de Verstappen. E na segunda tentativa, fez a marca mais rápida.

O equilíbrio, inclusive, marcou a sessão: os 13 primeiros pilotos estavam separados por menos de um segundo antes que Hamilton fez seu tempo. Ainda assim, no final, nove carros ficaram no mesmo segundo.

Ainda há mais um treino livre, às 8h da manhã do sábado, pelo horário de Brasília, antes da classificação, que começa às 11h. O GP do Bahrein é o antepenúltimo da temporada.

Confira a classificação 2º do treino livre do GP do Bahrein:

1º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min29s033

2º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - +0s347

3º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - +0s365

4º Sergio Perez (MEX/Racing Point) - +0s432

5º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - +0s491

6º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - +0s580

7º Lando Norris (ING/McLaren) - +0s870

8º Lance Stroll - (CAN/Racing Point) - +0s900

9º Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) - +0s929

10º Alex Albon - (TAI/Red Bull) - +1s043

11º Esteban Ocon (FRA/Renault) - +1s114

12º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - +1s139

13º Carlos Sainz (ESP/McLaren) - +1s300

14º Charles Leclerc (MON/Ferrari) - +1s436

15º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - +1s656

16º Kevin Magnussen (DIN/Haas) - +1s878

17º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - +1s957

18º Romain Grosjean (FRA/Haas) - +2s002

19º Nicholas Latifi (CAN/Williams) - +2s148

20º George Russell (ING/Williams) - +2s665

Confira a classificação 1º do treino livre do GP do Bahrein:

1º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min29s033

2º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - +0s449

3º Sergio Perez (MEX/Racing Point) - +0s967

4º Carlos Sainz (ESP/McLaren) - +0s985

5º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - +1s016

6º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - +1s261

7º Alex Albon - (TAI/Red Bull) - +1s269

8º Esteban Ocon (FRA/Renault) - +1s351

9º Lance Stroll - (CAN/Racing Point) - +1s393

10º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - +1s475

11º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - +1s595

12º Robert Kubica (POL/Alfa Romeo) - +1s699

13º Romain Grosjean (FRA/Haas) - +1s799

14º Kevin Magnussen (DIN/Haas) - +1s821

15º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - +1s863

16º Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) - +1s987

17º Lando Norris (ING/McLaren) - +2s359

18º Charles Leclerc (MON/Ferrari) - +2s435

19º Nicholas Latifi (CAN/Williams) - +3s439

20º Roy Nissani (ISR/Williams) - +3s786