Botafogo demite técnico Ramón Díaz antes da estreia

Recém-contratado pelo Botafogo, o técnico argentino Ramón Díaz acaba de ser demitido do time antes mesmo da estreia. Quem assume a vaga é Eduardo Barroca, que assume o clube a partir de amanhã (28).

Ramón passou por uma cirurgia no último dia 14 e durante o período de recuperação, o filho dele Emiliano Díaz foi quem comandou o time. Mas o que ninguém contava era de que Ramón precisaria de mais tempo para se recuperar e como o Botafogo luta contra o rebaixamento a diretoria do clube resolveu não esperar e contratar um novo técnico.

“O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar”, disse o Botafogo em nota.