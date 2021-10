Hamilton é o mais rápido e lidera segundo treino livre do GP da Turquia

O GP da Turquia, aliás, é bem simpático para os brasileiros. Felipe Massa é o maior vencedor do circuito, com três vitórias consecutivas (2006, 2007 e 2008) pela Ferrari.

Valtteri Bottas, da Mercedes, ficou com o terceiro melhor tempo (1min24s214). Max Verstappen, da Red Bull, fechou em quinto, com 1min24s439.

Apesar do bom desempenho até aqui, o britânico perderá dez posições no grid de largada por estar usando um novo ICE, sigla dada ao motor a combustão.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton voltou a ser o mais rápido no segundo treino livre, nesta sexta-feira (8), do GP da Turquia, em Istambul, válido pela 16ª etapa da Fórmula 1. O piloto da Mercedes fez 1min23s804. Hamilton já havia liderado a primeira sessão do dia.

