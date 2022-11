Hakimi comemora vitória de Marrocos com a mãe na arquibancada

A Bélgica, derrotada no duelo contra os africanos, tem 3 pontos e enfrenta a Croácia na última rodada, no mesmo dia e horário.

Hakimi é um lateral agudo: costuma subir para o ataque com profundidade, por vezes até a linha de fundo. Ele é uma das esperanças de Marrocos, seleção que deve pintar nas oitavas --com 4 pontos, estão encabeçando o grupo F ao lado da Croácia.

O jogador foi até a arquibancada para a abraçá-la, acompanhado pelo colega de time Sabiri, que saiu do banco e deu assistência para o segundo gol de Marrocos no 2 a 0.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral direito marroquino Achraf Hakimi, 24, comemorou a vitória sobre a Bélgica com a mãe, Saida Mouh, neste domingo (27), no Al Thumama Stadium, em Al Thumama.

