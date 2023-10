Haaland marca dois gols e Noruega goleia Chipre nas Eliminatórias da Euro

A equipe do técnico Solbakken passou a trocar passes e conseguiu balançar a rede ainda mais uma vez, com Aursnes.

Noruega começou o jogo com boa posse de bola e pressionando o adversário, mas com certa dificuldade em achar espaço na marcação. O Chipre, por sua vez, tentou algumas saídas em bloco, mas esbarrava nas próprias limitações.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Noruega venceu o Chipre na tarde desta quinta-feira (12), por 4 a 0, fora de casa, e se mantém na corrida para alcançar a zona de classificação do Grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa. Haaland marcou duas vezes e foi o destaque do duelo —Alexander Sorloth abriu o placar e Aursnes deu números finais.

