Comandada por Sylvinho, Albânia vence outra e se aproxima de vaga na Euro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Albânia, comandada pelo técnico brasileiro Sylvinho, venceu a República Tcheca por 3 a 0 e lidera isoladamente o Grupo E nas Eliminatórias da Eurocopa. O triunfo foi construído com gols de Asani e Seferi, duas vezes.

Com o resultado, a Albânia chegou a 13 pontos e está perto de conquistar a vaga. Já a República Tcheca permanece com oito -a Polônia está na segunda colocação, com nove.

A equipe de Sylvinho volta a campo no dia 17, contra a Moldávia, enquanto os tchecos vão receber Ilhas Faroe, no domingo.

COMO FOI O JOGO

Nos primeiros minutos de jogo, a República Tcheca foi para o ataque e "empurrou" a Albânia, fazendo pressão nos donos da casa.

Mas não demorou para os comandados de Sylvinho mudarem o cenário. Ainda aos 9 minutos, Asani recebeu passe de Ramadani e abriu o placar.

O duelo ficou "lá e cá", com os times mais travados no meio de campo e com trocas de passes sem grande objetividade. Na reta final do primeiro tempo, Chytil recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a República Tcheca com menos um.

A Albânia soube aproveitar a vantagem numérica e logo no começo do segundo tempo ampliou o placar, com Seferi. O camisa 15 ainda marcaria mais um, dando números finais ao duelo.

Nas últimas cinco partidas, o time de Sylvinho, ex-Corinthians, tem quatro vitórias e um empate.