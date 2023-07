Há um ano, Seleção Brasileira Feminina conquistava oitava Copa América

Rio de Janeiro/RJ - Em 30 de julho de 2022, a Seleção Brasileira Feminina se sagrava campeã da Copa América Feminina. Na final disputada contra a Colômbia, no estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia, Debinha marcou contra as donas da casa para arrematar a conquista brasileira. Em nove edições, o Brasil levantou a taça oito vezes (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022), informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)*.

Na competição, a Canarinho teve um aproveitamento perfeito. Foram seis vitórias em seis jogos, com 20 gols marcados e nenhum gol sofrido, para a Seleção comandada por Pia Sundhage. Um ano após a conquista, a treinadora está em busca do título inédito da Copa do Mundo Feminina, na Austrália e na Nova Zelândia.

Campeão da Copa América

Entre as 23 convocadas pela sueca para o Mundial, 15 foram campeãs da Copa América em 2022 (incluindo a suplente Tainara). São elas: Luciana, Antonia, Rafaelle, Kathellen, Tainara, Tamires, Adriana, Ary Borges, Angelina, Luana, Duda Sampaio, Kerolin, Geyse, Debinha e Bia Zaneratto.

A caminhada até a final começou com a goleada sobre a Argentina por 4 a 0. Na estreia brasileira, Adriana (duas vezes), Bia Zaneratto e Debinha foram as autoras dos gols. Era um anúncio da dominância da Amarelinha pelo restante do torneio.

O Uruguai foi o segundo adversário e não foi páreo para as Guerreiras do Brasil, que venceram por 3 a 0, com os gols de Adriana (duas vezes) e Debinha. Pelo terceiro jogo, a Amarelinha superou as venezuelanas por 4 a 0. Bia Zaneratto, Ary Borges e Debinha (duas vezes) marcaram para o Brasil.

Goleada contra o Peru

No último confronto antes da semifinal, veio outra goleada da Canarinho: 6 a 0 sobre o Peru, graças à pontaria certeira de Duda Francelino, Duda Sampaio, Geyse, Duda Santos, Fê Palermo e Adriana.

Para garantir o lugar na decisão, a Canarinho teve pela frente o Paraguai, vencido pelas Guerreiras por 2 a 0. Os tentos de Ary Borges e Bia Zaneratto classificaram o Brasil para a final contra Colômbia, que sediou a Copa América.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, Debinha fez o gol de pênalti que fez soltar o grito de "É Campeão" do Brasil. Foi o quarto gol da camisa 9 na competição, que teve ao lado Bia Zaneratto e Adriana como as outras artilheiras, com 3 e 5, respectivamente.

(*) Informações da CBF