Guardiola desabafa com tropeço do City e dá dica ao Flu antes do Mundial

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Guardiola desabafou após o empate por 2 a 2 do Manchester City contra o Crystal Palace, neste sábado (16), pelo Campeonato Inglês. As palavras soam como dica ao Fluminense no Mundial de Clubes.

O City abriu 2 a 0 e controlava absolutamente o jogo, até se preservando em alguns momentos. Porém relaxou demais, sofreu o gol de desconto e o empate veio em um pênalti já nos acréscimos do segundo tempo. Foi o último jogo dos Cityzens antes do Mundial.

Para Guardiola, o Manchester City repete erros no momento de 'fechar os jogos'.

"Isso não pode acontecer. Não é azar, é merecido. Demos dois pontos. Você dá essa penalidade, você merece... Não somos capazes de fechar os jogos, e isso é muito difícil. Aconteceu contra o Liverpool, o Spurs... Não soubemos ganhar os jogos.", disse Pep Guardiola.

Abre o olho, Flu

O problema sublinhado pelo treinador se mostrou exatamente a arma do Fluminense na trajetória do título da Libertadores. Oito dos 12 gols do Flu nos jogos de mata-mata do torneio aconteceram depois dos 32 minutos do segundo tempo.

O time de Fernando Diniz fez gols depois dos 40 minutos do segundo tempo nas oitavas, quartas e semifinal do torneio. Além disso, a taça veio com vitória na prorrogação.

Vão se enfrentar?

Manchester City e Fluminense têm compromissos antes de pensarem em um eventual duelo.

Para chegar à final, os brasileiros encaram o Al Ahly, do Egito, na segunda-feira. Os ingleses jogam a sua semifinal contra o Urawa Red Diamonds, do Japão, na terça.