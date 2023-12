Fla entra no páreo por Scarpa e tem concorrência de Atlético-MG e Inter

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo entrou no páreo e manifestou o interesse na contratação de Gustavo Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest ING) e que está emprestado ao Olympiacos (GRE).

O Rubro-Negro já fez contato com os empresários do meia e iniciou conversas para uma possível negociação.

Scarpa também é desejado pelo Atlético-MG e pelo Internacional, que já haviam sinalizado o interesse aos agentes do jogador anteriormente.

O Nottingham Forest estipulou a multa de Gustavo Scarpa em 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões), mas já admite que aceita uma oferta mais baixa.

O Atlético-MG cogita oferecer 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), mas ainda não apresentou a proposta.

O Flamengo, por sua vez, ainda conversa com o staff do jogador para entender a situação e analisar as possibilidades. Paralelamente, o Rubro-Negro tem encaminhada a contratação do meia uruguaio De La Cruz, do River Plate (ARG).

Scarpa tem contrato com o Nottingham Forest até 2026 e, inicialmente, pretende seguir na Europa mesmo ainda não tendo conseguido deslanchar nem no clube inglês e nem no clube grego.

O Vasco foi outro que se mostrou interessado, mais precisamente através do presidente do clube associativo, Pedrinho, mas a 777 Partners, dona da SAF vascaína, ainda não está convencida em fazer tal investimento.

Presidente do Internacional, Alessandro Barcelos admitiu o interesse em Gustavo Scarpa, mas ressaltou que não depende só do clube:

"É um jogador que temos condições de trazer, mas não depende só do Internacional. O mercado está se movimentando e a gente costuma só ventilar nomes à medida que esses nomes tenham real condição de estar presentes. É um grande jogador, que com certeza está sendo pretendido por vários clubes do Brasil e até mesmo fora dele, mas para que as coisas deem certo, esta ou qualquer outra negociação avance, é preciso ter cuidado para que a gente consiga ter sucesso.", disse Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, ao UOL.