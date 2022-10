Guarani garante permanência na Série B ao vencer um Cruzeiro muito nervoso

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Já campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e com o acesso garantido, o Cruzeiro é o time com a situação mais confortável na competição. Com todos os objetivos alcançados, o time mineiro joga as rodadas finais apenas para cumprir tabela. No entanto, nesta terça-feira (18), diante do Guarani, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o nervosismo demonstrado em campo pelos cruzeirenses era típico de equipe que parecia disputar o jogo da vida. O time paulista, que não tem nada a ver com isso, aproveitou bem as duas expulsões dos jogadores celestes ainda no primeiro tempo e venceu por 1 a 0.

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Isaque, aos dez minutos de etapa final, e livrou o Guarani do rebaixamento. Agora, com 47 pontos, o time de Campinas entrará em campo nas últimas rodadas apenas para cumprir tabela. Um empate já era suficiente para o time treinador por Mozart Santos conseguir a pontuação necessária para garantir a permanência na Série B, mas nem por isso o Guarani se mostrou nervoso em campo.

Já o Cruzeiro, que garantiu o retorno à Série A na 31ª rodada e o título da Série B na partida seguinte, foi uma equipe surpreendentemente irritada. Daniel Júnior foi expulso aos 33 minutos por xingar o juiz, aos 36 foi a vez do volante Filipe Machado, que recebeu dois amarelos em menos de três minutos -o primeiro por reclamação, e o segundo por entrada dura em Giovanni Augusto. O cruzeirense ainda quebrou a proteção de um dos bancos de reservas ao deixar o gramado.

Ainda teve a expulsão do atacante Edu, também por reclamação. Mas como o centroavante já estava fora da partida, o Cruzeiro terminou o jogo apenas com dois jogadores a menos.

As expulsões custaram caro para o Cruzeiro. Não pelo impacto na classificação, afinal o time mineiro já conquistou o título. Mas não mais com uma campanha invicta como mandante. Até então eram 14 triunfos e três empates.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Geovane Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Willian Oliveira, Pedro Castro e Daniel Júnior; Jajá, Luvannor e Edu (Kaiki). Técnico: Paulo Pezzolano.

GUARANI

Koslinski; Lucas Ramon (Madison), João Victor, Derlan e Mayk; Leandro Vilela, Richard Ríos (Mateus Ludke) e Giovanni Augusto; Isaque, Yago e Yuri. Técnico: Mozart Santos.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Rafael Cabral e Geovane Jesus (CRU); Leandro Vilela, Yuri, Richard Ríos, Lucas Ramon e Mayk (GUA)

Cartões vermelhos: Daniel Júnior, Machado e Edu (CRU)

Gol: Isaque (CRU), aos 10'/2ºT