Guarani encara o Botafogo e sonha com acesso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani enfrenta o Botafogo neste domingo (28), às 16h, no Engenhão, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista sonha com o acesso à elite, mas precisa de uma combinação de resultados, enquanto os cariocas usam a partida apenas para celebrar o título.

Existe apenas uma vaga disponível para a Série A do Brasileiro. Botafogo, Coritiba e Goiás são os três times que já garantiram o acesso. Com 59 pontos, o Guarani é sétimo colocado e vem de derrota em casa para o Goiás. Poderia estar em melhor situação, mas perdeu três posições com o tropeço da rodada passada.

Agora, precisa ganhar do Botafogo e torcer para o Avaí não derrotar o Sampaio Corrêa, para o CRB não vencer o Operário-PR e para o CSA não bater o Brasil de Pelotas.

Do outro lado, o Botafogo só tem a comemorar com a conquista da Série B pela segunda vez na história. O time carioca não perde há nove jogos -seis vitórias e três empates- em um desfecho para coroar a campanha que já atingiu 69 pontos. A última derrota aconteceu no dia 2 de outubro para o Avaí. Por isso, o Engenhão estará lotado, já que todos os mais de 35 mil ingressos destinados à torcida do Botafogo foram vendidos.

O Botafogo entrará em campo com a seguinte escalação: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Carlinhos; Oyama, Ricardinho e Marco Antônio; Warley, Rafael Navarro e Ronald.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (28)

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Transmissão: Premiere