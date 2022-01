'Grupo motivado e querendo trabalhar', diz preparador físico do Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco fechou a sua primeira semana da pré-temporada no CT Moacyr Barbosa e, internamente, o sentimento é de satisfação entre os funcionários do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do clube. Preparador físico cruzmaltino, Fabio Eiras elogiou a determinação dos jogadores neste início de trabalho. "A gente encontra um grupo motivado, querendo trabalhar, querendo mostrar, se empenhando. Às vezes querendo até um pouco mais. A gente encontrou tudo que a gente precisava para desenvolver um trabalho nessa primeira semana", declarou à Vasco TV. Eiras detalhou um pouco do trabalho que vem sendo executado por sua equipe nestes primeiros dias, apostando num desenvolvimento progressivo. "Para quem não conhece, o Vasco hoje tem o DESP. É um departamento já bem estruturado, onde as avaliações são bem determinadas, os processos bem determinados. Mediante isso, executamos esses processos, identificamos os déficits e atacamos individualmente e em forma de grupo", disse o preparador físico, complementando: "Na verdade temos a ideia de que a pré-temporada vai ser algo de sobrecarga exagerada, e não. Acreditamos que, pelo tempo que eles ficam parados [nas férias], principalmente a primeira e a segunda semana são de adaptação. Há uma carga progressiva para que a gente chegue bem no campeonato, e não cansado". Por fim, Fabio Eiras destacou sua satisfação com o elenco vascaíno até aqui: "Se eu pudesse resumir minha felicidade, acho que a palavra seria família, estamos todo mundo em família. Encontramos uma estrutura que realmente você vê em desenvolvimento, uma estrutura ótima para se trabalhar, pessoas competentes. Acho que isso torna ainda mais prazeroso o dia a dia e os desafios que temos pela frente". Confira a programação do Vasco para a segunda semana da pré-temporada: 17 ATÉ 23 DE JANEIRO SEGUNDA-FEIRA (17/01) Manhã- 09h30- Treino- CT Moacyr Barbosa Tarde- 16h30- Treino- CT Moacyr Barbosa Janela para imprensa (presencial): 15h00 - imagens do aquecimento liberadas TERÇA-FEIRA (18/01) Tarde- 16h30- Treino- CT Moacyr Barbosa Janela para imprensa (presencial): 15h00 - imagens do aquecimento liberadas QUARTA-FEIRA (19/01) Tarde- 16h30- Treino- CT Moacyr Barbosa Janela para imprensa (presencial): 15h00- imagens do aquecimento liberadas QUINTA-FEIRA (20/01) Tarde- 16h00- Jogo-Treino- Vasco da Gama x Audax Rio- CT Moacyr Barbosa Sem janela para a imprensa SEXTA-FEIRA (21/01) Livre SÁBADO (22/01) Manhã- 09h30- Treino- CT Moacyr Barbosa Sem janela para a imprensa DOMINGO (23/01) Manhã- 09h30- Treino- CT Moacyr Barbosa Sem janela para imprensa

