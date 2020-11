Grupo de Casares elege 73 conselheiros contra 27 de Natel em pleito do SPFC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo Juntos Pelo São Paulo, ligado ao candidato à presidência Julio Casares, elegeu 73 conselheiros no São Paulo, durante a Assembleia Geral de Sócios, ocorrida no sábado (28). A chapa Resgate Tricolor, que conta com Roberto Natel como concorrente ao cargo de mandatário, conseguiu 27 novos membros do Conselho Deliberativo.

A Assembleia Geral de Sócios do São Paulo, realizada entre 8h e 17h no sábado, tinha como função a eleição de 100 novos integrantes do Conselho Deliberativo. A apuração do processo eleitoral foi iniciada logo após o fechamento das urnas e se encerrou na manhã deste domingo (29), por volta de 7h (de Brasília).

Com os 100 novos conselheiros eleitos, o São Paulo aguarda um comunicado da diretoria executiva, liderada por Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, com o intuito de definir a data da eleição presidencial. O pleito deve ocorrer na primeira quinzena de dezembro. No entanto, ainda não há uma definição sobre o dia específico do processo eleitoral.

Ao todo, 2.494 associados participaram da eleição do clube. A decisão sobre os vencedores ocorreu depois de um moroso processo de apuração que se encerrou somente na manhã deste domingo.