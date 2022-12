Greve de pilotos e comissários não deve afetar voos de quem volta da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo do Qatar, entre Argentina e França, está marcada para às 12h (de Brasília) deste domingo, no estádio Lusail Iconic.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou nesta quinta-feira (15) que pilotos e comissários participarão de uma greve na próxima segunda-feira (19) em alguns dos principais aeroportos brasileiros, justamente um dia após a final da Copa do Mundo do Qatar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.