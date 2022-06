Grêmio vence Londrina com sustos e "sacode" de Geromel e segue no G4

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Londrina nesta terça-feira (28), pelo placar de 1 a 0. Mas a história do jogo da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro não para por aí. O gol de Gabriel Teixeira garantiu a permanência no G4, porém não evitou partida instável do time de Roger Machado. Com direito a erros de Gabriel Grando e sustos, como uma bola na trave e gol visitante anulado pelo VAR, a equipe ainda assistiu Pedro Geromel literalmente sacudir Bitello. O camisa 39 pegou a bola com a mão em lance de desatenção completa.

A vitória faz o time gaúcho chegar a nove partidas de invencibilidade. Com 25 pontos, o Grêmio garante mais uma rodada no topo da tabela. O Londrina segue com 18 pontos.

Bitello achou que o jogo estava parado, por possível falta anterior, e pegou a bola com as mãos. O árbitro, então, parou o jogo ali. A falta havia sido cometida pelo próprio camisa 39, ao pegar a bola. Geromel, diante da cena, perdeu a cabeça. O capitão gremista saiu em desabalada carreira e sacudiu o volante gremista. A reclamação física foi acompanhada por gritos. O lance foi o estopim para o declínio do Grêmio no jogo.

O Londrina aproveitou o vacilo gremista, acertou a trave com Caprini e cresceu ao longo da etapa inicial. O time paranaense chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado na hora da revisão pelo VAR. o árbitro de vídeo flagrou impedimento de Samuel Santos.

A arrancada do segundo tempo foi ruim para o Grêmio. Grando falhou outras vezes, o Londrina se jogou à frente. Mas o time de Roger resistiu e antes dos 15 minutos, passou a dominar. Diego Souza teve pelo menos duas chances para ampliar o placar. Campaz obrigou o goleiro a salvar em falta com bola viajada. E depois dos 40, Elias acertou a trave.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Bahia e o Londrina recebe o CSA. O jogo em Salvador acontece no domingo (3), enquanto a partida no Paraná ocorre no sábado.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti (Mateus Sarará), Bitello (Lucas Silva), Campaz (Gabriel Silva), Janderson (Elias Manoel) e Gabriel Teixeira (Emerson); Diego Souza

T.: Roger Machado

LONDRINA: Matheus Nogueira; Samuel Santos (Augusto), Saimon, Vilar e Eltinho (Dudu); João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê; Douglas Coutinho (Mirandinha), Caprini e Alan Ruschel (Matheus Lucas)

T.: Adilson Batista

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h (de Brasília) desta terça-feira (28)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Gabriel Teixeira, Villasanti, Gabriel Silva (GRE); Eltinho (LON)

Gols: Gabriel Teixeira, aos 17 minutos do primeiro tempo (GRE)