Grêmio testa mudanças e investe em ambiente para obter reação

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio se prepara para o returno do Campeonato Brasileiro com uma dose extra de confiança. Na luta para sair da zona do rebaixamento, o clube apostou nos últimos dias em novidades com o elenco.

Além de antecipar a concentração e levar um padre para rezar no vestiário, o tem Luiz Felipe Scolari tem promovido testes no time titular. A ideia é injetar ânimo para reagir de cara na segunda parte do Brasileiro, que a equipe tricolor inicia em duelo com o Ceará às 11h deste domingo (12).

Há relato de observação da equipe com Rafinha e Guilherme Guedes nas laterais, e Vanderson fora da formação. No meio de campo, o nome de Jean Pyerre tem sido usado em alternância com Jaminton Campaz. A leitura é que as experiências também servem para manter o elenco envolvido no dia a dia.

Em quase duas semanas sem jogos, apenas com treinos, o Grêmio tomou decisões que entende serem voltadas para o ambiente. A rescisão contratual de Maicon é citada, nos bastidores, como um item da lista. Mas não ficou só nisso.

A comissão técnica pediu para antecipar a concentração, ou seja, o período em que os atletas ficam em hotel à espera da partida. Felipão e a diretoria chegaram a esboçar programação com regime de confinamento a partir de terça (7), mas a rotina diferente passou a valer na quinta (9).

Entre os protestos com atos de vandalismo no CT e a nova semana de treinos, um padre foi levado ao vestiário do clube para conversar com o elenco. Depois, houve almoço conforme programação normal, mas com adição de feijoada no cardápio.

Nos últimos dias, o relato nos corredores do Grêmio é de confiança. Elenco, comissão técnica e diretoria acreditam que o time mostrará evolução na próxima partida. As derrotas para o Flamengo, na Copa do Brasil, e Corinthians, no Brasileiro, balançaram o moral.

A ideia gremista, em linhas gerais, é reagir logo no campeonato. Vencer o Ceará se tornou matematicamente fundamental. Mesmo ganhando no final de semana, o Grêmio não sairá da zona de rebaixamento. Mas, com qualquer placar a favor, o time cria cenário de possível salto na tabela na rodada seguinte.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 11h (de Brasília) deste domingo (12)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: Premiere