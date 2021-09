Everson supera desconfiança e vira peça-chave do Atlético-MG em um ano

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com nomes badalados em todos os setores do campo, o Atlético-MG, que lidera o Campeonato Brasileiro com certa folga, com 39 pontos, 4 a mais que o Palmeiras, na segunda colocação, tem também uma peça fundamental debaixo de suas traves: o goleiro Everson.

Anunciado como reforço atleticano há um ano, o arqueiro, hoje em seu melhor momento na carreira, superou grandes barreiras para garantir o apoio do torcedor e até chegar à seleção brasileira, da qual retornará para reforçar o Atlético no duelo com o Fortaleza às 16h deste domingo (12), no Castelão.

No dia 10 de setembro de 2020, o Atlético anunciou a contratação de Everson de forma oficial. De lá para cá, foram 70 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 13 derrotas, sofrendo 59 gols —o que representa média de menos de um gol sofrido por partida (0,84).

Além da estatística positiva, ele faturou o título no Campeonato Mineiro deste ano, e sua primeira convocação à seleção brasileira, feito que o próprio jogador considera o grande marco de sua carreira até aqui. "Estou muito focado aqui e quero continuar fazendo esse bom trabalho no Atlético, passando por esse bom momento", disse antes mesmo de ser chamado por Tite para defender o Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2022.

No entanto, Everson precisou superar um passado recente de críticas e até de ameaças no clube para chegar até aqui. Apegado à esposa e aos filhos, ele contou com os seus familiares em seu período mais difícil desde sua chegada ao Atlético-MG, que foi definitivamente superado com a convocação.

"Estou muito emocionado, muito mesmo. Passa um filme na cabeça e só quem esteve ao meu lado durante esses anos sabe o que a gente sofreu. Queria agradecer demais à toda minha família, principalmente à minha esposa, Rafaela. Ela foi meu alicerce nos piores momentos e não me deixou desistir de ir em busca dos meus sonhos. Graças à essa força e à nossa perseverança, chegamos até aqui", disse ao comemorar sua ida à seleção.

Agora idolatrado por boa parte da torcida atleticana, Everson foi peça fundamental na classificação às semifinais da Copa Libertadores. Nos duelos contra o River Plate (ARG), não sofreu qualquer gol e executou defesas em todas as 14 finalizações sofridas, 6 delas consideradas difíceis segundo o Footstats.

Além disso, Everson foi o goleiro, em números apontados pela Conmebol, com mais defesas até aqui na Libertadores: 33. Números que ajudaram o jogador a chegar à seleção brasileira.

Everson foi contratado pelo Atlético-MG a pedido do técnico Jorge Sampaoli, exigente com goleiros que têm boa técnica também para jogar com os pés. A dupla trabalhou junta no Santos antes de se reencontrar no Atlético. Agora, é com Cuca que o atleta registra momentos memoráveis em Minas Gerais.

