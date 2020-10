Grêmio tem dúvida apenas na lateral direita para estreia na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Victor Ferraz ou Luis Orejuela. Esta é a principal dúvida do Grêmio para encarar o Juventude nesta quinta-feira (29), às 21h30, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A dupla tem disputa mais acirrada que a outra lateral, onde Diogo Barbosa tem vantagem no duelo com Bruno Cortez por uma vaga. O técnico Renato Gaúcho tem promovido um rodízio em ambas as posições.

No meio-campo, Alisson segue como desfalque em virtude de lesão no ligamento do tornozelo. Luiz Fernando e Robinho estão fora por já terem atuado por outros clubes na atual edição do torneio.

Com isso, a provável escalação do Grêmio é a seguinte: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Lucas Silva, Ferreira (Everton), Isaque e Pepê; e Diego Souza.

A partida marcará a estreia do Grêmio, que ingressa na fase por disputar a Copa do Libertadores. Já o Juventude passou por quatro etapas anteriormente, nas quais eliminou CRB, América-RN, XV de Piracicaba e Coruripe.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (29)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere