Grêmio olha para cima e começa caça ao Cruzeiro na Série B

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no sábado (23) catapultou o Grêmio para a vice-liderança da Série B. E não jogou para cima apenas o time na tabela de classificação, mas também a expectativa. Agora, a equipe de Roger Machado 'olha para cima' e quer seguir as pegadas do Cruzeiro.

O próximo compromisso do time tricolor gaúcho será nesta terça-feira (26), contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 21ª rodada da Série B.

O time mineiro ainda está distante, mas é o alvo imediato do Grêmio. Após 20 rodadas da segunda divisão, nove pontos separam ambos. O Cruzeiro tem 45, e o time gaúcho 36. Ou seja, para chegar lá é preciso de ao menos três rodadas.

"A gente nunca pensou assim [em apenas subir]. O planejamento sempre foi para cima, nunca para baixo. Classificam quatro para Série A, e nosso percentual de aproveitamento, se estivéssemos na Série A, nos daria o segundo lugar com algum conforto. Mas alguns times descolaram do grupo, como Cruzeiro e Vasco. Só que sabemos que a Série B é uma corrida de resistência", disse Roger.

Ainda há um confronto direto entre as equipes previsto na competição. O jogo será em Porto Alegre. Até lá, o plano gremista é estar mais perto do primeiro colocado.

"O mais importante é termos a consistência que nos trouxe até aqui. Começamos priorizando a defesa, agora estamos soltando o time mais para o ataque. Nosso planejamento sempre foi olhar para cima, como estamos fazendo", disse.

A arrancada do Grêmio dá esperanças. Invicto há 14 partidas na segunda divisão, o time gaúcho se vê embalado e conta com tropeços dos mineiros para cumprir a meta de erguer a taça.

Se resolver 'olhar para baixo', o time tricolor verá um cenário bem parecido. Se está nove pontos atrás do Cruzeiro, tem os mesmos nove de distância do quinto colocado, o Sampaio Corrêa, primeiro fora da zona que garante vaga na elite do futebol brasileiro.

Para a partida desta terça-feira, o técnico Roger Machado ainda não deve contar com o goleiro Brenno, o atacante Elkeson e o lateral-direito Edílson. Os três se recuperaram de lesões musculares, mas continuam em transição. O zagueiro Kannemann também continua no departamento médico do time.

Em compensação, Thiago Santos e Diogo Barbosa, ausentes na última partida, estão de volta aos relacionados.

Portanto, uma possível escalação inicial do Grêmio tem: Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel (Rodrigues), Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello, Campaz, Biel e Ferreira; Diego Souza.

A Chapecoense, por sua vez, deve ser desfalcada por Betinho, Cesco, Derek, Marcelo Freitas e Orejuela, que continuam no departamento médico do time, enquanto Caio Rangel, Frazan, Guilherme Guedes, Pablo Oliveira e Tiepo seguem em transição.

Em compensação, o técnico Marcelo Cabo poderá contar com Léo e Matheus Bianqui, que voltam de suspensão.

Uma provável escalação do time de Chapecó tem: Saulo; Maílton, Léo (Xandão), Victor Ramos e Fernando; Marcelo Santos, Matheus Bianqui, Lima Claudinho (Betinho) e Lima (Ronei); Chrystian e Perotti.

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: Às 18h30 (de Brasília) desta terça-feira (26)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere