Grêmio não reage em primeiro jogo sem Felipão e perde para o Fortaleza

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Grêmio por 1 a 0 nesta quarta-feira (13), no Castelão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yago Pikachu fez o único gol do jogo, já no segundo tempo.

A vitória recuperou o time de Juan Pablo Vojvoda após derrota para o Flamengo e lhe garantiu o terceiro lugar na tabela. Pelo lado gremista, a derrota frustrou a tentativa do time tricolor em reagir após a saída de Felipão —o Grêmio chegou à sua quinta partida seguida sem vencer.

O placar fez o Fortaleza chegar a 42 pontos, três a menos que o Flamengo —vice-líder e que aplicou 3 a 1 no Juventude no Maracanã. O Grêmio, por outro lado, continuou estacionado com 23 pontos, na vice-lanterna.

O técnico interino do Grêmio, Thiago Gomes, manteve a formação com três zagueiros de Luiz Felipe Scolari, fez quatro trocas na escalação e, até a metade do primeiro tempo, viu sua equipe equilibrar a partida. Mas, aos poucos, o Fortaleza assumiu o controle do duelo, até abrir o placar.

Na próxima rodada, o Fortaleza visitará a Chapecoense, no sábado (16), enquanto o Grêmio receberá o Juventude, no dia seguinte.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Titi e Marcelo Benevenuto; Yago Picachu, Éderson, Felipe, Lucas Crispim, Matheus Vargas (Romarinho); Robson (Henríquez) e David (Igor Torres). T.: Juan Pablo Vojvoda

GRÊMIO

Brenno; Ruan, Kannemann e Rodrigues (Diego Souza); Vanderson, Lucas Silva (Sarará), Darlan, Jean Pyerre (Campaz) e Guilherme Guedes (Elias); Alisson (Everton) e Ferreira. T. (interino): Thiago Gomes

Estádio: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Robson e Torres (FOR); Ruan (GRE)

Gol: Yago Pikachu (FOR), aos 34'/2ºT