Grêmio leva pressão, mas vence Cuiabá fora e abre vantagem no mata-mata

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Cuiabá nesta quarta-feira (11), mas não foi fácil. Na Arena Pantanal, o time de Renato Gaúcho fez 2 a 1 ainda no primeiro tempo e segurou a pressão na segunda etapa para manter o placar.

Diego Souza abriu o marcador, Willians Santana empatou, e Jean Pyerre, de pênalti, garantiu a vitória pouco antes do intervalo. Na etapa final, o Grêmio precisou contar com duas grandes defesas de Vanderlei e teve sorte ao ver a bola parar na trave em outra ocasião.

A atuação gremista teve altos e baixos. Lento na hora de atacar, o time gaúcho sofreu pelos lados. O Cuiabá, mesmo cheio de problemas para o jogo, conseguiu duelar. Antes do apito final, foi o Grêmio quem teve chances de marcar e ampliar. Mas não conseguiu ser certeiro.

O resultado fora de casa dá vantagem ao clube de Porto Alegre, que pode até empatar na próxima semana para ir às semifinais da Copa do Brasil. O vencedor do duelo entre Grêmio e Cuiabá pegará na próxima etapa o ganhador do confronto Flamengo e São Paulo.

O Grêmio volta a campo diante do Ceará, no sábado (14), em Porto Alegre. O jogo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá joga no mesmo dia, contra o América-MG, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão.

O reencontro pelas quartas de final da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira (18), às 16h30, na Arena do Grêmio.

CUIABÁ

João Carlos; Hayner (Lucas Ramon), Eduardo Kundé, Anderson Conceição e Romário; Matheus Barbosa (Pierini), Nenê Bonilha (Auremir), Yago César, Elvis (Jardel) e Maxwell; Willians Santana (Perdigão). T.: Franco Muller

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz; Geromel, David Braz e Bruno Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique (Diogo Barbosa), Ferreira (Everton), Jean Pyerre (Thaciano) e Pepê (Paulo Miranda); Diego Souza (Diego Churín). T.: Renato Gaúcho

Data e hora: 11/11/2020 (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Auxiliares: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Willians Santana, Franco Muller (CUI); Lucas Silva (GRE)

Gols: Diego Souza, aos 8 minutos do primeiro tempo (GRE); Willians Santana, aos 19 minutos do primeiro tempo (CUI); Jean Pyerre, aos 42 minutos do primeiro tempo (GRE)