Grêmio falha atrás, não cria e perde para Católica na volta da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio falhou muito no setor defensivo e perdeu para a Universidad Católica (CHI) por 2 a 0 nesta quarta-feira (16), no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Os gols do time chileno foram marcados por Zampedri e Pinares, em um intervalo de três minutos, já perto do fim da etapa inicial.

Com a derrota, o time tricolor continuou com os quatro pontos que tinha na competição, mas, graças à vitória por 4 a 3 do Internacional sobre o América de Cali horas antes, se manteve na zona de classificação para a próxima fase no Grupo E.

Já a Universidad Católica, que conquistou sua primeira vitória nesta edição da competição continental, chegou aos três pontos, mas seguiu na lanterna da chave.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta e Rebolledo; Saavedra (Francisco Silva), Aued e Pinares (Marcelino Nuñez); Lezcano (Munder), Edson Puch (Buonanotte) e Zampedri (Diego Valencia). T.: Ariel Holan

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, Geromel (Rodrigues), David Braz e Cortez; Darlan (Guilherme Azevedo), Matheus Henrique, Alisson (Rildo), Isaque (Ferreira) e Luiz Fernando (Robinho); Diego Souza. T.: Renato Gaúcho.

Estádio: San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Julio Fernandez (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

Cartões amarelos: Zampedri (UCA); David Braz (GRE)

Cartão vermelho: David Braz (GRE)

Gols: Zampedri (UCA), aos 43min, e Pinares (UCA), aos 46min do 1ºT