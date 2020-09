Fluminense vence Atlético-GO com gol contra e sai na frente na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não jogou bem nesta quarta-feira (16), mas contou com uma boa dose de sorte para sair na frente na quarta fase da Copa do Brasil. O gol contra de João Victor deu a vitória ao time tricolor por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, no Maracanã.

O único tento do jogo saiu após uma cobrança de escanteio: o zagueiro do Atlético cabeceou em direção ao próprio gol, no segundo tempo.

O jogo da volta será na quinta (24), às 20h, no estádio Olímpico, em Goiânia. A vitória dá a vantagem do empate ao Flu. Para chegar às oitavas de final, o time rubro-negro precisará vencer por dois gols de vantagem —vitória simples leva a disputa aos pênaltis.

Antes, o Flu terá compromisso importante pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo (20), às 20h30. Já o Atlético enfrentará o Atlético-MG no sábado (19), em casa, às 19h.

FLUMINENSE

Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Hudson, Dodi (André), Nenê (Ganso); Michel Araújo (Marcos Paulo), Luiz Henrique (Yago Felipe) e Wellington Silva (Miguel). T.: Odair Hellmann

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu (Gilvan), João Victor, Eder e Natanael; Edson, Oliveira (Matheus Frizzo), Janderson (Hyuri), Chico (Matheus Vargas), Gustavo Ferrareis (Matheuzinho); Renato Kayzer. T.: Vagner Mancini

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Cartões amarelos: Luccas Claro (FLU); João Victor, Renato Kayzer e Gustavo Ferrareis (ACG)

Gol: João Victor (contra, FLU), aos 31min do 2ºT