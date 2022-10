Grêmio encara Bahia em clima de decisão pelo G4 da Série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o empate por 1 a 1 contra o Londrina, o Grêmio se prepara para receber o Bahia neste domingo (16), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16h (de Brasília), pela 35 rodada da Série B, em confronto com ares de decisão.

O time gaúcho é vice-líder da Série B, com 57 pontos, cinco a mais do que o Sampaio Corrêa,em quinto lugar. Uma vitória pode ajudar o Grêmio a se aproximar do acesso antecipado, aumentando a distância para os times fora do G4, enquanto um tropeço pode complicar a situação do time. O Bahia, em terceiro, soma 56 pontos, enquanto o Vasco, em quarto, soma 55. O time cruzmaltino joga no mesmo dia e horário contra o Sport, que ocupa o sexto lugar, com 52 pontos.

Ou seja, graças à proximidade nas pontuações, uma derrota fará com que o Grêmio precise começar a fazer as contas, aumentando a pressão no time gaúcho.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), o técnico Renato Portaluppi reafirmou a importância do encontro. "Temos um jogo difícil contra o Bahia, mas o objetivo é buscar a vitória independente dos outros resultados para dar um salto para subir para a Série A", disse.

O treinador também reconheceu a ansiedade do torcedor pelo acesso antecipado, mas reforçou que é preciso ter calma e focar na partida. " O grupo também está querendo [o acesso], mas temos que ir com calma. Vai acontecer. Quando mais rápido a gente carimbar a subida, melhor. Temos esse jogo de domingo com o Bahia, temos essa gordura sobre o quinto colocado que é importante. Independente do resultado do Sport com o Vasco é importante fazer a nossa parte, aí sim vamos dar um passo gigantesco", afirmou.

Para o confronto, Portaluppi tem como desfalque confirmado o zagueiro Kannemann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nos últimos treinos, o comandante indicou que pode fazer mudanças na formação inicial, rotacionado Léo Gomes com Edilson e fazendo testes com Lucas Leiva e Guilherme. Uma possível formação inicial do Grêmio tem: Brenno; Edilson (Léo Gomes), Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Bitello e Lucas Silva; Thaciano (Lucas Leiva), Biel e Diego Souza.

O Bahia, por sua vez, poderá contar com os reforços de Emerson e Ytalo, recuperados de lesão. O técnico Eduardo Barroca pode ir a campo com: Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart (Ytalo); Caio Vidal e Jacaré.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (16)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: SporTV e Premiere