Grêmio empata com Cuiabá em casa e vê pressão sobre Felipão aumentar

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio desperdiçou mais uma chance de deixar a zona de rebaixamento, desta vez ao empatar com o Cuiabá em 2 a 2 nesta quarta-feira (6), em Porto Alegre, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe gremista teve falhas defensivas e pouca criatividade. Além disso, viu o adversário ser preciso nas finalizações. Max abriu o placar para o Cuiabá. Alisson empatou. Marllon voltou a deixar os visitantes à frente, mas o camisa 23 gremista fez seu segundo gol para dar números finais ao confronto.

O desempenho e o placar aumentaram a pressão sobre Luiz Felipe Scolari, que corre risco de deixar o cargo. Agora, o Grêmio acumula três partidas seguidas sem vitória, com derrotas para Athletico-PR e Sport antes do empate com os mato-grossenses.

Com o resultado, o Grêmio soma agora 23 pontos, a um do Santos, primeiro time fora do Z-4 e que fechará a rodada nesta quinta (7), contra o São Paulo. Já o Cuiabá é o 12º colocado, com 30 pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio visitará justamente o Santos, enquanto o Cuiabá receberá o São Paulo. O jogo na Vila Belmiro será no domingo (10). A partida na Arena Pantanal acontecerá na segunda (11).

GRÊMIO

Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos (Jean Pyerre), Lucas Silva, Campaz (Ferreira); Alisson, Douglas Costa e Diego Souza (Diego Churín). T.: Luiz Felipe Scolari

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Lucas Hernández; Auremir, Pepê (Rafael Gava), Camilo (Jonatan Cafu) e Clayson (Felipe Marques); Max e Jenison. T.: Jorginho

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Thiago Santos (GRE); Alan Empereur (CUI)

Gols: Max (CUI), aos 23'/1ºT; Alisson (GRE), aos 6' e aos 36', e Marllon (CUI), aos 33'/2ºT