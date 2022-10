Grêmio deve encarar rodadas finais da Série B como teste para o elenco

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Não há mais objetivos grandes objetivos em jogo. O Grêmio já confirmou acesso à Série A do Brasileiro e não pode mais ser campeão da Série B, pois o título já está com o Cruzeiro. Com mais dois jogos no calendário, a dúvida que fica é como o time gaúcho irá tratar o restante da competição.

A resposta é simples: como um teste. Segundo apurou a reportagem, os duelos com Tombense, nesta sexta-feira (28), em Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), e Brusque, em 3 de novembro, servirão de oportunidade para observar jogadores que não foram tão aproveitados ao longo do ano e jovens em estágio de transição entre a base e o principal.

Nesta terça-feira (25), o Grêmio oficializou a liberação de quatro jogadores da concentração no Rio de Janeiro, de onde partirá para o duelo em Minas Gerais. Edilson, com desconforto no quadril, permanecerá com os colegas, mas aguarda avaliação na semana que vem, em Porto Alegre.

Thaciano, com lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita, não teria condições de atuar. Guilherme foi liberado em razão do aniversário do filho. Pedro Geromel e Diego Souza deixam o grupo pela sequência de partidas. O centroavante, inclusive, tem marcada uma cirurgia para os próximos dias. Por outro lado, o jovem atacante Emerson irá se unir ao grupo para o jogo seguinte.

Com estes cinco, abre-se espaço para observação de alguns atletas que não vinham sendo utilizados. Casos de Elkeson, Campaz, Gabriel Silva e Janderson. Jovens, como o zagueiro Natã, também podem receber chance para ganharem experiência nos jogos cujo objetivo principal é manter a vice-liderança.

O Grêmio entende que assim inicia seu processo de construção de grupo para 2023. Por mais que ações definitivas dependam da eleição, marcada para novembro, observar os atletas em atividade pode encerrar qualquer dúvida que tenha persistido ao longo do ano.

Elkeson e Janderson, por exemplo, possuem vínculos no fim e precisam renovar para permanecer no clube no ano que vem. Campaz foi reforço milionário e ainda não conseguiu jogar o que o clube esperava. Além da natural necessidade de dar rodagem aos meninos egressos da base.

Dessa forma, uma possível escalação inicial do Grêmio tem: Brenno; Léo Gomes, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Bitello e Lucas Leiva; Campaz, Elkeson e Gabriel Silva (Janderson)

O ambiente no Grêmio após a confirmação de acesso foi de alívio. A vitória tranquila contra o Náutico deu conforto ao elenco, que utilizou a segunda-feira (24) para uma confraternização.

Nesta terça a rotina de atividades foi retomada e a preparação seguirá o tom mais leve até o fechamento do ano, dentro de pouco mais de uma semana.

O Tombense, por sua vez, vem de quatro jogos sem vencer, e entra em campo buscando a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O time ocupa a 14ª posição, com 44 pontos, três a mais do que o Novorizontino, que abre o Z4.

O técnico Bruno Pivetti deve ser desfalcado por David e Kleiton, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o lateral-direito Diego Ferreira volta de suspensão automática. Uma possível formação inicial do time mineiro tem: Felipe Garcia; Diego, Edinei, Marcondes e Manoel; Guilherme, Zé Ricardo, Galdino e Jean Lucas; Ciel e Keké.

Estádio: Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta sexta-feira (28)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere