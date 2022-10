Campeão da Libertadores com Flamengo é esfaqueado em ataque na Itália, segundo jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador do Flamengo Pablo Marì é uma das cinco pessoas que foram esfaqueadas em um centro comercial na manhã desta quinta-feira (27), em Milão (Itália). Essas informações são do jornal local 'Sport Face'. Marì fez parte da equipe rubro-negra que foi campeã da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019,

Ainda de acordo com o veículo, um homem de 46 anos, após tomar posse de uma faca dentro do supermercado, esfaqueou cinco clientes, ferindo gravemente pelo menos dois.

Os policiais que estiveram presente no local confirmaram que o zagueiro espanhol, que defende o Monza, estava presente entre as pessoas que foram atacadas.

O agressor foi capturado e entregue à polícia, que afirmou que o homem tem distúrbios mentais. Agora ele será examinado pelas autoridades judiciais.

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador está no hospital. De acordo com a Sky Itália, Pablo está consciente e seu estado não é grave.