Grêmio da Amazônia-AM goleia Brasília-DF e está na semifinal da Taça Brasil de Futsal

Manaus/AM - Classificação, goleada e flechada tricolor. Sob a liderança do habilidoso Alexsander, o Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab goleou o Brasília por 6 a 2 e garantiu a classificação para as semifinais da Taça Brasil de Futsal Adulto Masculino da Primeira Divisão 2023. O jogo abriu, nesta quarta-feira (30/08), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, a quarta rodada da competição.

O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Futsal (CBFs), com suporte local da Federação Amazonense de Futsal (FAFs), e apoio do Governo do Amazonas (Sedel) e Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte).

O jogo

O time da casa abriu a contagem com Leozinho, logo no primeiro minuto de partida. Aos 11, o camisa 9 Alexander, o Alex Gol, surgiu como um raio na pequena área e ampliou. Ele comemorou ao seu estilo: flechada amazônica e abraços nos companheiros. O time do Distrito Federal empatou no primeiro tempo, com Ricardinho e Leandro. Era uma disputa acirrada e perigosa para os mandantes.

Na segunda etapa, porém, o Grêmio da Amazônia sobrou em quadra. Mário Rubson Júnior, Fernando, Esquerdinha e Alex Gol deram números finais à goleada dos amazonenses. O tricolor terminou a primeira fase em segundo lugar no Grupo A, com seis pontos - duas vitórias e uma derrota. Na semifinal, que acontece na sexta-feira (01/08), encara o primeiro colocado do Grupo B.

Classificação da Taça Brasil (atualizada até 30 de agosto):

Grupo A

1° - AABF Maranhão Futsal-MA - 6 pontos (garantido na semifinal como primeiro colocado do grupo)

2° - Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab - 6 pontos (garantido na semifinal como segundo colocado do grupo)

3° - Associação Brasil Futsal-RS - 1 ponto (eliminado)

4° - AADBRAS/BRB Brasília-DF - 1 ponto (eliminado)

Grupo B

1° - Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM - 7 pontos (garantido na semifinal, mas falta a definição da posição)

2° - Campo Largo Futsal-PI - 4 pontos (disputa o segundo lugar com o Independente-RR, podendo terminar como primeiro ou segundo colocado, dependendo do placar)

3° - Independente-RR - 3 pontos (joga pela vitória para fechar a fase em segundo lugar)

4° - AEP/Bodoquena-MS - 0 ponto (eliminado)

Confira os resultados e a tabela da Taça Brasil (partidas no horário de Manaus):

Resultados da primeira rodada

Associação Brasil Futsal-RS 1x1 AADBRAS/BRB Brasília-DF (Grupo A)

Campo Largo Futsal-PI 8x3 AAEP/Bodoquena-MS (Grupo B)

Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM 1x5 Balsas Futsal-MA (Grupo A)

Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4x1 Independente-RR (Grupo B)

Resultados da segunda rodada - 28/08 (segunda-feira)

Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM 9x3 Associação Brasil Futsal-RS (Grupo A)

Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4x2 AAEP/Bodoquena-MS (Grupo B)

Resultados da terceira rodada - 29/08 (terça-feira)

AADBRAS/BRB Brasília-DF 1x4 Balsas Futsal-MA (Grupo A)

AAEP/Bodoquena-MS 1x2 Independente-RR (Grupo B)

Resultados da quarta rodada - 30/08 (quarta-feira)

Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM 6x2 AADBRAS/BRB Brasília-DF (Grupo A)

19h45 - Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM x Campo Largo Futsal-PI (Grupo B)

Quinta rodada - 31/08 (quinta-feira)

18h - Campo Largo Futsal-PI x Independente-RR (Grupo B)

19h45 - Associação Brasil Futsal-RS x Balsas Futsal-MA (Grupo A)

Semifinais - 01/09 (sexta-feira)

16h45 - 1° do Grupo A x 2° do Grupo B

18h30 - 1° do Grupo B x 2° do Grupo A

Final - 02/09 (sábado)

10h - Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2