Grêmio cede empate ao Alianza Lima e cai nos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio agora foca no Brasileirão e enfrenta o Palmeiras no sábado.

Gustavo Martins marcou para o Tricolor, mas Barcos empatou no fim. Com o placar agregado de 3 a 1, o time peruano avançou às oitavas de final e enfrentará a Universidad Católica-EQU.

O Grêmio empatou por 1 a 1 com o Alianza Lima nesta quarta-feira (23), na Arena do Grêmio, e foi eliminado nos playoffs da Copa Sul-Americana.

