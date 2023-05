Grêmio busca empate contra o Cruzeiro com golaço de Suárez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Cruzeiro empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (17), na Arena, em duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado deixa tudo igual para o jogo de volta, em Belo Horizonte.

O gol que abriu o placar, de Bruno Rodrigues, foi muito bonito, numa batida colocada da entrada da área.

Mas Suárez, no segundo tempo, conseguiu superar o adversário com um chute usando o lado externo do pé no ângulo do goleiro Rafael Cabral.

O jogo de volta será dia 31, no Mineirão. Quem vencer o duelo em Belo Horizonte avança às quartas de final. Sem saldo qualificado, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem o clássico diante do Internacional no domingo. O Cruzeiro enfrenta o Cuiabá na segunda-feira.

O JOGO

O Grêmio buscava ter o controle das ações utilizando a técnica de seus jogadores de meio de campo. No entanto, sua principal característica esbarrou no modelo de jogo do Cruzeiro, que procurava a retomada e acelerava as ações sempre que possível. Sem ficar tanto tempo quanto queria com a posse de bola, o time de Renato Gaúcho se desestabilizou.

O Cruzeiro foi firme em seus conceitos. Apostando numa marcação firme e saídas em velocidade pelos lados do campo, usou William, Wesley, Bruno Rodrigues e Marlon como armas para criar oportunidades. Sempre que tinha a bola, buscava concluir as jogadas rapidamente, mesmo que isso significasse bater de fora da área. A boa atuação tirou a tranquilidade do Grêmio dentro de sua casa.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

1 a 0. Com oito minutos do primeiro tempo, Bruno Rodrigues recebeu na entrada da área e bateu no ângulo de Gabriel Grando, marcando um lindo gol.

Grêmio responde. Aos 15 minutos, o Grêmio respondeu num cruzamento que acabou em conclusão e linda defesa de Rafael Cabral.

Suárez acerta a trave. Aos 17 minutos, o uruguaio recebeu dentro da área e improvisou uma bicicleta para tentar a conclusão, encobrindo Rafael Cabral. Mas a bola bateu no travessão.

Pra fora! Luis Suárez pega de primeira uma bola rebatida de escanteio, mas coloca para fora, aos 34 minutos do primeiro tempo.

Perdeu! Bruno Rodrigues recebe lançamento, dribla o goleiro Gabriel Grando, fica com o gol livre e, ao invés de bater, tenta driblar Kannemann, que tira de carrinho, aos 46 minutos do primeiro tempo.

1 a 1. Luis Suárez, de fora da área, com o lado externo do pé, acerta o ângulo de Rafael Cabral, marcando um golaço aos 35 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 1 x 1 Cruzeiro

GRÊMIO

Gabriel Grando; Fábio (Nathan), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo), Bitello, Cristaldo (Galdino) e Vina (Zinho); Luís Suárez.

T.: Renato Gaúcho

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William. Lucas Oliveira, Leandro Castán e Marlon; Wallisson (Machado), Neto Moura (Nikão) e Ramiro (Jussa); Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado).

T.: Pepa

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Zioli (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Fábio, Kannemann, Reinaldo (GRE); Ramiro, Wesley, Henrique Dourado (CRU);

Gols: Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, aos 8min do primeiro tempo; Luis Suárez, do Grêmio, aos 35min do segundo tempo